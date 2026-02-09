Скидки
«Просто лучший!» Хабиб отреагировал на уход из ММА непобеждённого Курамагомедова

Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход из смешанных единоборств непобеждённого соотечественника Рамазана Курамагомедова, который объявил об завершении карьеры после поединка с Шамилем Мусаевым за титул PFL в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов на турнире PFL Dubai и завершился победой Рамазана единогласным решением судей.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Рамазан Курамагомедов (W) — Шамиль Мусаев
07 февраля 2026, суббота. 21:20 МСК
Рамазан Курамагомедов
Окончено
UD
Шамиль Мусаев

«Рамазан просто лучший! Чисто, аккуратно, без лишних слов зашёл в этот вид спорта, выиграл пару титулов чемпиона мира и ушёл непобеждённым», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

