«Просто лучший!» Хабиб отреагировал на уход из ММА непобеждённого Курамагомедова

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход из смешанных единоборств непобеждённого соотечественника Рамазана Курамагомедова, который объявил об завершении карьеры после поединка с Шамилем Мусаевым за титул PFL в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов на турнире PFL Dubai и завершился победой Рамазана единогласным решением судей.

«Рамазан просто лучший! Чисто, аккуратно, без лишних слов зашёл в этот вид спорта, выиграл пару титулов чемпиона мира и ушёл непобеждённым», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.