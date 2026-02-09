Теренс Кроуфорд исключил возвращение в ринг даже за $ 100 млн

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд категорично высказался насчёт своего потенциального возвращения в ринг.

«Готов ли я вернуться в ринг за сумму в $ 80-100 млн? Нет, поскольку в таком случае ты продашь свою душу. Иногда смотришь на людей и думаешь: «Чёрт, у тебя нет ни достоинства, ни морали». Да ладно, мужик. За что ты будешь бороться, если всё сводится к заработку денег?

Я никогда не занимался спортом из-за денег, понимаете? Конечно, я боксировал, чтобы зарабатывать, но прежде всего хотел сделать то, о чём мечтал с детства, — стать чемпионом мира. И деньги не были мотивацией», — приводит слова Кроуфорда портал MMA Mania.