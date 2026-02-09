Скидки
«Верите или нет». Джон Джонс ответил, с каким легендарным бойцом ММА не хотел бы драться

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс признался, что не хотел бы проводить поединок с экс-обладателем титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе соотечественником Деметриусом Джонсоном.

«Честно говоря, я не хотел бы с ним драться. Ди Джей – невероятный боец. Верите или нет, но мне пришлось бы выложиться на полную, чтобы победить его прямо сейчас. Я действительно это сделал бы, несмотря на разницу в росте.

Этот парень постоянно тренируется, он один из величайших мастеров боевых искусств на планете. Сражаться с невысокими парнями очень сложно. Они очень ловкие, а Ди Джей ещё и умный», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

