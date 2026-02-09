Скидки
Ишимбаев: посоветовал бы Орловскому подумать о здоровье

Комментарии

Чемпион Prime FL Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер поделился впечатлениями от завоевания экс-чемпионом UFC белорусом Андреем Орловским пояса кулачной лиги BKFC в тяжёлом весе.

«Очень рад за Орловского. Здорово, что у него продолжается карьера, что у него есть возможность монетизировать своё имя, бренд, зарабатывая деньги. Причём очень круто, что Орловский не просто зарабатывает деньги, а борется за титулы, причём в другой дисциплине. Могу только поздравить Орловского с завоеванием пояса BKFC. Это очень круто, причём в таком возрасте. Орловский отлично популяризирует спорт. Но я бы всё-таки посоветовал подумать и о здоровье. А кула́чка и здоровье… Как бы не совсем совместимые вещи. Однако каждый принимает решение за себя», — сказал Ишимбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

