Кроуфорд привёл в пример Мохаммеда Али, объясняя, почему не возобновит карьеру в боксе

Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объяснил, почему решил завершить карьеру в боксе, приведя в пример легендарного соотечественника Мохаммеда Али.

«Мохаммед Али не ушёл вовремя из бокса. И посмотрите, что с ним случилось. Мы не хотим быть такими… оно того не стоит», – приводит слова Кроуфорда аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

Теренс Кроуфорд исключил возвращение в ринг даже за $ 100 млн
