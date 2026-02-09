В UFC пытались подписать контракт с легендарным кикбоксёром

Руководство UFC пыталось заключить контракт с бывшим многолетним чемпионом Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном, а также организовать ему дебютный поединок на турнире UFC 324, однако тот отказался от предложения. Об этом информирует издание Yahoo Sports со ссылкой на заявление вице-президента Хантера Кэмпбелла, которое тот дал в рамках слушания по антимонопольному иску против UFC.

Отметим, что Хантер давал показания, рассказывая о подписании контрактов с бойцами и взаимодействия с внешними конкурентами, такими как другие лиги по ММА.

Утверждается, что Кэмпбелл привёл Верхувена в качестве примера и сказал, что «пытался подписать с ним контракт» перед первым в истории турниром UFC на Paramount+ в январе. Но, несмотря на все его усилия, Верхувен решил «не подписывать контракт и сфокусироваться на боксе».