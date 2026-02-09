Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC пытались подписать контракт с легендарным кикбоксёром

В UFC пытались подписать контракт с легендарным кикбоксёром
Комментарии

Руководство UFC пыталось заключить контракт с бывшим многолетним чемпионом Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном, а также организовать ему дебютный поединок на турнире UFC 324, однако тот отказался от предложения. Об этом информирует издание Yahoo Sports со ссылкой на заявление вице-президента Хантера Кэмпбелла, которое тот дал в рамках слушания по антимонопольному иску против UFC.

Отметим, что Хантер давал показания, рассказывая о подписании контрактов с бойцами и взаимодействия с внешними конкурентами, такими как другие лиги по ММА.

Утверждается, что Кэмпбелл привёл Верхувена в качестве примера и сказал, что «пытался подписать с ним контракт» перед первым в истории турниром UFC на Paramount+ в январе. Но, несмотря на все его усилия, Верхувен решил «не подписывать контракт и сфокусироваться на боксе».

Материалы по теме
«Абсолют против абсолюта». Легендарный кикбоксёр поддержал идею проведения боя с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android