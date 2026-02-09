«Титул мой». Евлоев отреагировал на желание Царукяна стать чемпионом в полулёгком весе

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев отреагировал на желание второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна спуститься в категорию до 66 кг, чтобы завоевать чемпионский титул.

«Мы с Арманом тренировались вместе, у нас дружеские отношения. Я не хочу ничего говорить против него, но титул в полулёгком весе — мой. И не хочу, чтобы кто-то даже упоминал мой титул», — приводит слова Евлоева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Мовсар Евлоев заявил, что отказался от боя с дебютантом UFC в августе из-за коронавируса.