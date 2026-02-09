Дэвид Бенавидес: точно знаю, что могу причинить Биволу боль

Действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес высказался насчёт потенциального поединка против чемпиона WBO, WBA и IBF в категории до 79,2 кг россиянина Дмитрия Бивола.

«В последний раз, когда я спарринговал с Биволом, чуть не отправил его в нокдаун. Он никогда не был для меня лёгким соперником. Я точно знаю, что могу сделать с Биволом, это будет нелёгкий поединок, но точно могу причинить ему боль», — приводит слова Бенавидеса аккаунт dantheboxingman в социальной сети X.

Бенавидесу 29 лет. Дэвид дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года. В его рекорде 31 победа, их которых 25 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Следующий бой, как сообщают инсайдеры, Дэвид должен провести с действующим обладателем титулов WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.