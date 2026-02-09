«Он бил очень сильно. Мне это было нужно. Бенавидес вспомнил спарринги с Головкиным

Действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес вспомнил спарринги с бывшим чемпионом мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахом Геннадием Головкиным.

«Чувак бил очень сильно, но я не собирался сдаваться. Я многому научился у него в плане защиты. Бой с ним придал мне уверенности, потому что никто не касался его так, как я. Он отличный парень и чемпион. Мне это было нужно, чтобы выйти на новый уровень», — приводит слова Бенавидеса аккаунт dantheboxingman в социальной сети X.

Бенавидесу 29 лет. Дэвид дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года. В его рекорде 31 победа, их которых 25 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Следующий бой, как сообщают инсайдеры, Дэвид должен провести с действующим обладателем титулов WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.