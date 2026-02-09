Скидки
Инсайдер сообщил, когда Усман Нурмагомедов может уйти из PFL

Контракт 27-летнего непобеждённого чемпиона PFL в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова с лигой закончится в конце текущего года. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Согласно его информации, по действующему контракту с организацией Усману осталось провести ещё один поединок. Ранее вице-президент PFL Майк Коган подтвердил, что следующим соперником Нурмагомедова может стать 30-летний непобеждённый американец Арчи Колган (15-0).

Ранее Усман Нурмагомедов заявил, что смог бы задушить Армана Царукяна и Илию Топурию в возможном бою.

