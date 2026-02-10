Уайлдер: если Джошуа ещё будет в деле, то мы сможем подраться. Наши пути пересекутся

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер выразил интерес к проведению поединка с 36-летним бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, если тот решит возобновить карьеру.

«Я точно знаю одно: Джошуа всё ещё в деле. Я слышал, что Энтони ушёл на пенсию, не знаю, как долго это продлится, но если он вернётся и всё ещё будет в деле, и я тоже [мы сможем подраться]. Тяжёлый дивизион очень маленький, мы все можем драться друг с другом три, четыре, пять раз именно из-за того, что здесь мало парней. Поэтому наши пути должны когда-нибудь пересечься», — приводит слова Уайлдера портал Boxing News.