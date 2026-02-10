Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер: если Джошуа ещё будет в деле, то мы сможем подраться. Наши пути пересекутся

Уайлдер: если Джошуа ещё будет в деле, то мы сможем подраться. Наши пути пересекутся
Комментарии

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер выразил интерес к проведению поединка с 36-летним бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, если тот решит возобновить карьеру.

«Я точно знаю одно: Джошуа всё ещё в деле. Я слышал, что Энтони ушёл на пенсию, не знаю, как долго это продлится, но если он вернётся и всё ещё будет в деле, и я тоже [мы сможем подраться]. Тяжёлый дивизион очень маленький, мы все можем драться друг с другом три, четыре, пять раз именно из-за того, что здесь мало парней. Поэтому наши пути должны когда-нибудь пересечься», — приводит слова Уайлдера портал Boxing News.

Материалы по теме
Настоящий бокс старой школы. Уайлдер и Чисора закатят бой года
Настоящий бокс старой школы. Уайлдер и Чисора закатят бой года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android