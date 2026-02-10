Скидки
Бетербиев покинул топ-5 рейтинга P4P по версии журнала The Ring, Шакур Стивенсон — третий

Авторитетный американский журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

В новой редакции рейтинга в топ-3 поднялся американец Шакур Стивенсон после победы над соотечественником Теофимо Лопесом и завоевания титула WBO в первом полусреднем весе. Таким образом, на одну позицию опустились Джесси Родригес, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Дзюнто Накатани.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring на 10 февраля.

1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Шакур Стивенсон (25-0).
4. Джесси Родригес (23-0).
5. Дмитрий Бивол (24-1).
6. Артур Бетербиев (21-1).
7. Дзюнто Накатани (32-0).
8. Дэвид Бенавидес (31-0).
9. Девин Хейни (33-0).
10. Оскар Колласо (13-0).

