Арман Царукян прокатился на снегоходе и съел чёрную икру

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян прокатился на снегоходе и съел ложку чёрной икры.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Ранее Мовсар Евлоев отреагировал на желание Армана Царукяна спуститься в полулёгкий вес и стать чемпионом в дивизионе.