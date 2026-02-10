Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Появились подробности по итогам бракоразводного процесса Илии Топурии

Появились подробности по итогам бракоразводного процесса Илии Топурии
Комментарии

Стали известны подробности финансового соглашения и договорённостей об опеке между бойцом UFC Илией Топурией и его бывшей супругой Джорджиной.

Как сообщает El Mundo в Х, согласно достигнутому соглашению, основная опека над их дочерью перейдёт к Джорджине. При этом она продолжит проживать в Испании, что позволит Топурии регулярно видеться с ребёнком. Стороны также утвердили стандартный график встреч, который учитывает плотный соревновательный и тренировочный график бойца.

Сообщается, что финансовые условия соглашения соответствуют требованиям, которые Топурия выдвигал ещё несколько месяцев назад. Одним из ключевых пунктов договорённостей стало именно сохранение места проживания Джорджины и дочери в Испании.

Кроме того, Илия Топурия вернётся в свой особняк в Мадриде. Боец настаивал на этом варианте, поскольку в доме оборудован профессиональный тренировочный зал, в который он ранее вложил значительные средства.

Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом

Материалы по теме
Махачев и Топурия всё испортили? Волкановски — недооценённая легенда UFC
Махачев и Топурия всё испортили? Волкановски — недооценённая легенда UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android