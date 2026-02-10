Появились подробности по итогам бракоразводного процесса Илии Топурии

Стали известны подробности финансового соглашения и договорённостей об опеке между бойцом UFC Илией Топурией и его бывшей супругой Джорджиной.

Как сообщает El Mundo в Х, согласно достигнутому соглашению, основная опека над их дочерью перейдёт к Джорджине. При этом она продолжит проживать в Испании, что позволит Топурии регулярно видеться с ребёнком. Стороны также утвердили стандартный график встреч, который учитывает плотный соревновательный и тренировочный график бойца.

Сообщается, что финансовые условия соглашения соответствуют требованиям, которые Топурия выдвигал ещё несколько месяцев назад. Одним из ключевых пунктов договорённостей стало именно сохранение места проживания Джорджины и дочери в Испании.

Кроме того, Илия Топурия вернётся в свой особняк в Мадриде. Боец настаивал на этом варианте, поскольку в доме оборудован профессиональный тренировочный зал, в который он ранее вложил значительные средства.

Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом