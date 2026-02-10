Скидки
Бразильский боец UFC ушёл из тяжёлого веса после двух поражений от россиян

Бразильский боец UFC Жаилтон Алмейда решил сменить весовую категорию, информирует MMAJunkie.

34-летний спортсмен покидает тяжёлый дивизион, в котором выступал с 2022 года, и возвращается в полутяжёлый вес. Эту информацию подтвердил менеджер бойца Тьяго Окамура. По словам представителя Алмейды, команда пришла к выводу, что в тяжёлом весе Жаилтон заметно уступает большинству соперников в габаритах и физической мощи.

Решение о смене дивизиона было принято после двух подряд поражений от российских бойцов. В октябре 2025 года Алмейда проиграл Александру Волкову раздельным решением судей, а 7 февраля уступил Ризвану Куниеву единогласным решением.

На данный момент в профессиональной карьере Алмейды 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах.

Физиев прокомментировал поражением нокаутом на UFC 325

