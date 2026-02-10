Ислам Махачев опубликовал совместную фотографию с Марио Балотелли

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с известным футболистом Марио Балотелли и опубликовал фото с данной встречи.

Фото: Соцсети Ислама Махачева

Напомним, итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с дубайским «Аль-Иттифаком» 11 января. С тех пор он не провёл за клуб ни одного официального матча.

Нападающий заключил контракт с «Аль-Иттифаком» сроком на два с половиной года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

Ислам Махачев пока не имеет соперника по следующему бою в UFC и продолжает подготовку. Однако, по слухам, он подерётся с Камару Усманом.

