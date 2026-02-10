Скидки
Тим Цзю проведёт поединок летом против боксёра с трёхлетним простоем — инсайдер

Тим Цзю проведёт поединок летом против боксёра с трёхлетним простоем — инсайдер
31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю проведёт бой против 35-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер журнала The Ring Майк Копинджер на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, Тим проведёт ещё один промежуточный бой в марте, после чего контракт со Спенсом будет подписан.

Ранее стало известно, что Тим Цзю занял второе место в рейтинге WBO во втором среднем весе после победы в декабре над Веласкесом.

