В команде Алмейды заявили, что Жаилтон вернётся в полутяжёлый вес UFC

Тиаго Окамура и Леонардо Патейра, являющиеся менеджерами шестого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе бразильца Жаилтона Алмейды, подтвердили, что их подопечный продолжит карьеру в организации в полутяжёлом весе, уже уведомив руководство лиги о своём решении. Об этом информирует издание MMA Fighting.

Напомним, в тяжёлый вес Жаилтон перешёл в мае 2022 года. В этом дивизионе бразильский боец одержал шесть побед и потерпел три поражения.

В последнем же поединке, который состоялся 7 февраля на турнире UFC Fight Night 266, Алмейда вышел на коротком уведомлении против россиянина Ризвана Куниева. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Ризвана единогласным решением судей.