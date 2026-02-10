Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Алмейды заявили, что Жаилтон вернётся в полутяжёлый вес UFC

В команде Алмейды заявили, что Жаилтон вернётся в полутяжёлый вес UFC
Комментарии

Тиаго Окамура и Леонардо Патейра, являющиеся менеджерами шестого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе бразильца Жаилтона Алмейды, подтвердили, что их подопечный продолжит карьеру в организации в полутяжёлом весе, уже уведомив руководство лиги о своём решении. Об этом информирует издание MMA Fighting.

Напомним, в тяжёлый вес Жаилтон перешёл в мае 2022 года. В этом дивизионе бразильский боец одержал шесть побед и потерпел три поражения.

В последнем же поединке, который состоялся 7 февраля на турнире UFC Fight Night 266, Алмейда вышел на коротком уведомлении против россиянина Ризвана Куниева. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Ризвана единогласным решением судей.

Материалы по теме
Первая победа в UFC — и сразу над топом! Куниев переиграл Алмейду
Первая победа в UFC — и сразу над топом! Куниев переиграл Алмейду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android