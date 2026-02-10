Скидки
Гэтжи — о нокауте в бою с Холлоуэем: рад, что проиграл именно так

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о досрочном поражении в поединке с соотечественником Максом Холлоуэем, состоявшемся в апреле 2024 года на турнире UFC 300.

«Я бы сделал это снова, хоть 100 раз, и я рад, что проиграл именно так. Для моего наследия лучше проиграть так, чем просто уступить судейским решением спустя секунду. Тот факт, что меня нокаутировали, а затем я вернулся и выиграл два боя подряд, делает победы более вдохновляющими. И делает конец моей карьеры более значимым», — приводит слова Гэтжи издание MMAJunkie.

Джастин Гэтжи: абсолютно точно могу нокаутировать Топурию на лужайке Белого дома

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье

