Даниэль Кормье назвал самую большую проблему в UFC на данный момент

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выразил беспокойство отсутствием сильных американских бойцов в сильнейшей организации в мире.

«Тяжёлый вес не умер, поскольку Том Аспиналл — настоящий боец. Я думаю, что в последнем бою Сириль Ган доказал, что в этой весовой категории у него много конкурентов. Джон Джонс всё ещё в строю… Но в тяжёлом весе всегда будет всё в порядке, поскольку не нужно много усилий, чтобы завести публику.

Самая большая проблема — это американцы, вернее то, что их нет не только в топ-10 лучших тяжеловесов UFC, но и в топ-10 лучших бойцов вне зависимости от весовой категории UFC.

Джастин Гэтжи сейчас временный чемпион в лёгком весе. И это единственный титул, который сейчас принадлежит мужчине из США. Но мы это исправим. Мы начнём тренировать борцов», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.