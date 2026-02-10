Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье назвал самую большую проблему в UFC на данный момент

Даниэль Кормье назвал самую большую проблему в UFC на данный момент
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выразил беспокойство отсутствием сильных американских бойцов в сильнейшей организации в мире.

«Тяжёлый вес не умер, поскольку Том Аспиналл — настоящий боец. Я думаю, что в последнем бою Сириль Ган доказал, что в этой весовой категории у него много конкурентов. Джон Джонс всё ещё в строю… Но в тяжёлом весе всегда будет всё в порядке, поскольку не нужно много усилий, чтобы завести публику.

Самая большая проблема — это американцы, вернее то, что их нет не только в топ-10 лучших тяжеловесов UFC, но и в топ-10 лучших бойцов вне зависимости от весовой категории UFC.

Джастин Гэтжи сейчас временный чемпион в лёгком весе. И это единственный титул, который сейчас принадлежит мужчине из США. Но мы это исправим. Мы начнём тренировать борцов», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Обожаю Хабиба и Ислама». Кормье заявил, как вернуть чемпионства американским бойцам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android