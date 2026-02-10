Адесанья рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры в MMA

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья рассказал о своих планах после завершения карьеры в смешанных единоборствах.

«Я могу быть диджеем. На это ушло четыре месяца работы, и я отлично справился. И я не просто диджей, я выступаю и устраиваю шоу. У нас также есть предложения из Голливуда… Но я бы предпочёл работать в EA, Activision, всех этих компаниях по разработке видеоигр, и создавать игры», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, 28 марта на турнире UFC Fight Night 271 Адесанья сразится с американцем Джо Пайфером.

Материалы по теме Исраэль Адесанья не исключил, что может вновь стать чемпионом UFC

Пляски с чужим тренером и 11 титульников. Исраэдль Адесанья крут!