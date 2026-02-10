Ризван Куниев вошёл в топ-6 тяжёлого веса UFC после двух поединков в лиге

Североамериканская организация UFC опубликовала обновлённые рейтинги бойцов лиги на своём официальном сайте.

Россиянин Ризван Куниев дебютировал в рейтинге, оказавшись сразу в топ-6, после того, как победил Жаилтона Алмейда на турнире UFC Fight Night 266. Бразилец, в свою очередь, опустился на две строчки.

Топ-15 лучших бойцов UFC в тяжёлом весе.

Чемпион — Том Аспиналл.

1. Сириль Ган.

2. Александр Волков.

3. Сергей Павлович.

4. Кёртис Блэйдс.

5. Вальдо Кортес-Акоста.

6. Ризван Куниев.

7. Сергей Спивак.

8. Жаилтон Алмейда.

9. Анте Делия.

10. Марчин Тыбура.

11. Деррик Льюис.

12. Таллисон Тейшейра.

13. Шамиль Газиев.

14. Вальтер Уокер.

15. Мик Паркин.

Также отметим, что американец Марио Баутиста, одержавший победу над бразильцем Винисиусом Оливейрой удушающим приёмом, поднялся в рейтинге легчайшего веса на одну строчку, заняв восьмое место. Винисиус же опустился на 12-ю позицию.