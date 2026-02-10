Член Зала славы UFC: никто так и не бросил Хабибу по-настоящему серьёзный вызов

Бывший боец UFC, а ныне член Зала славы, американец Дон Фрай высказался о непобеждённом россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб феноменален, он достиг своей цели и удерживает планку. Если бы он захотел подняться выше, то вернулся, но у него нет желания делать это. И его нельзя винить за это, потому что никто так не бросил ему по-настоящему серьёзный вызов», — сказал Фрай на своём YouTube-канале.

Хабибу Нурмагомедову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2012 году, в 2018-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл три защиты. В 2020 году завершил профессиональную карьеру.