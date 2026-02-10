Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Член Зала славы UFC: никто так и не бросил Хабибу по-настоящему серьёзный вызов

Член Зала славы UFC: никто так и не бросил Хабибу по-настоящему серьёзный вызов
Комментарии

Бывший боец UFC, а ныне член Зала славы, американец Дон Фрай высказался о непобеждённом россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб феноменален, он достиг своей цели и удерживает планку. Если бы он захотел подняться выше, то вернулся, но у него нет желания делать это. И его нельзя винить за это, потому что никто так не бросил ему по-настоящему серьёзный вызов», — сказал Фрай на своём YouTube-канале.

Хабибу Нурмагомедову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2012 году, в 2018-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл три защиты. В 2020 году завершил профессиональную карьеру.

Материалы по теме
Хабиб оценил победу Усмана Нурмагомедова над Альфи Дэвисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android