Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

36-летний Адесанья сообщил, сколько поединков ещё планирует провести перед уходом из ММА

36-летний Адесанья сообщил, сколько поединков ещё планирует провести перед уходом из ММА
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья сообщил, сколько поединков ещё планирует провести перед завершением карьеры в ММА.

«Я знаю, что мне осталось провести меньше 10 поединков, больше точно не будет… Так что, если я подерусь с Джо Пайфером сейчас, то, может быть, проведу ещё один бой ближе к концу года. Если я буду драться два раза в год, то, чёрт возьми, в следующем году я ещё смогу выйти в октагон. В 2028-м году я ещё буду в форме, но пока не знаю. Дальше 2027 года я не заглядываю. Не знаю, пока не могу смотреть так далеко вперёд», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Адесанья повторяет ошибки Силвы. Из доминирующего чемпиона — в гейткипера
Адесанья повторяет ошибки Силвы. Из доминирующего чемпиона — в гейткипера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android