36-летний Адесанья сообщил, сколько поединков ещё планирует провести перед уходом из ММА

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья сообщил, сколько поединков ещё планирует провести перед завершением карьеры в ММА.

«Я знаю, что мне осталось провести меньше 10 поединков, больше точно не будет… Так что, если я подерусь с Джо Пайфером сейчас, то, может быть, проведу ещё один бой ближе к концу года. Если я буду драться два раза в год, то, чёрт возьми, в следующем году я ещё смогу выйти в октагон. В 2028-м году я ещё буду в форме, но пока не знаю. Дальше 2027 года я не заглядываю. Не знаю, пока не могу смотреть так далеко вперёд», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.