Боец Рамазанов объяснил, почему Усман Нурмагомедов не переходит в UFC

Российский боец Шамиль Рамазанов прокомментировал победу чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Усмана Нурмагомедова в поединке с британцем Альфи Дэвисом, состоявшемся 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Усман показал отличное выступление. До боя он пообещал закончить бой замком на шее, он это и сделал. От этого победа становится еще более крутой. Следующий соперник Усмана – Арчи Колган. Наверное, его можно назвать более серьёзным, нежели Дэвис. Он идет без поражений и он на подъёме. При этом думаю, что результат поединка будет таким же.

Переход Усмана в UFC? Как я понимаю, PFL ему создали отличные условия, которые его полностью устраивают. Если это так, то зачем ему дергаться. При этом всегда может захотеться что-то поменять. Оппозиция в легком весе в UFC кажется посильнее, тут вопросы вряд ли возникнут. Если спросить меня, то я бы посмотрел Нурмагомедова против топ-5 UFC», – сказал Рамазанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.