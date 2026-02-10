«Мне нравятся вызовы». Канело заявил, что открыт к проведению реванша с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес не исключил проведение реванш с чемпионом WBO, WBA и IBF в категории до 79,2 кг россиянином Дмитрием Биволом.

«Реванш с Биволом? Почему бы и нет? Посмотрим в будущем. Если это будет иметь смысл, то мы можем устроить это? Как я уже говорил, мне всегда нравятся вызовы», — приводит слова Альвареса портал Boxing News.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).