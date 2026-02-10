Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне нравятся вызовы». Канело заявил, что открыт к проведению реванша с Биволом

«Мне нравятся вызовы». Канело заявил, что открыт к проведению реванша с Биволом
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес не исключил проведение реванш с чемпионом WBO, WBA и IBF в категории до 79,2 кг россиянином Дмитрием Биволом.

«Реванш с Биволом? Почему бы и нет? Посмотрим в будущем. Если это будет иметь смысл, то мы можем устроить это? Как я уже говорил, мне всегда нравятся вызовы», — приводит слова Альвареса портал Boxing News.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Материалы по теме
Вы можете сами организовать бой Биволу — нужны только деньги. Как устроены торги в боксе
Вы можете сами организовать бой Биволу — нужны только деньги. Как устроены торги в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android