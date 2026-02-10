Скидки
Российский боксёр Павел Силягин сразится за титул чемпиона мира 9 апреля в Канаде

9 апреля в Монреале (Канада) состоится боксёрский вечер, в рамках которого пройдёт поединок за звание чемпиона мира по версии (IBF) во втором среднем весе (до 76,2 кг) между россиянином Павлом Силягиным и кубинцем Ослейсом Иглесиасом.

Павлу Силягину 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 16 побед (семь – нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.

Ослейсу Иглесиасу 28 лет. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. Всего на его счету 14 побед (13 – нокаутом) и ни одного поражения.

Россиянин подерётся за пояс, оставленный Кроуфордом. Силягин обязан стать большой звездой
Россиянин подерётся за пояс, оставленный Кроуфордом. Силягин обязан стать большой звездой

Самый титулованный боксёр в истории профессионального спорта

