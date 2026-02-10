Скидки
«Пратес тусит, а Махачев играет в рестбол». Хоакин Бакли раскритиковал полусредний вес

Комментарии

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли раскритиковал ситуация в своём дивизионе, отметив то, что он погрузился в застой.

«Сейчас мы все тратим время впустую. У нас сейчас самый сильный дивизион, и никто не дерётся. Ислам играет в рестбол, Пратес отрывается и тусит в клубах, Моралес тверкает, Делла Маддалена не отошёл от «домашнего насилия» [со стороны Ислама], Леон опять пропал без вести, Белал пытается продать еду, Иан Гарри наблюдает из угла и, конечно, Шавкат, который опять выбыл

Рейтинг не меняется, если не считать исключение Шавката. И теперь фанаты застыли в ожидании. Хотя у дивизиона нет проблем с талантами», — сказал Бакли в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети.

Бакли назвал бойца, достойного получить титульный поединок с чемпионом UFC Махачевым
