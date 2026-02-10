Скидки
Бокс/ММА

Стерлинг заявил, что намерен стать запасным для боя Евлоев – Мёрфи

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг заявил, что намерен стать запасным бойцом для поединка между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Я собираюсь быть запасным на турнире в Лондоне. Мовсар один из самых ненадёжных бойцов. Сколько раз он уже снимался? Обычно это делает он. Если у меня появится шанс сразиться с кем-то из этих парней, и я выиграю, то, думаю, всё станет очевидно. Я получу ещё один шанс побороться за титул», – приводит слова Стерлинга Home of Fight.

