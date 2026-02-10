Скидки
Экс-чемпион UFC назвал победителя в поединке Евлоев — Мёрфи

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг высказался насчёт предстоящего поединка между непобеждёнными бойцами россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи. Их бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Кто, скорее всего, победит в этом поединке? Мне кажется, у Мовсара есть очевидный путь к победе… Он мог бы прижать соперника к клетке, повалить его и удерживать… Лерон — чистый ударник. Он силён. Интересно, хватит ли Лерону борцовских навыков [чтобы конкурировать с Евлоевым]. Я слышал одно из его интервью, в котором он говорил, что будет атаковать, наращивать темп, идти вперед и стараться быть агрессивным как в защите, так и в нападении, что бы он ни говорил. Так что мне очень интересно, как все пройдёт», — приводит слова Стерлинга портал Sportskeeda.

Евлоева загнали в тупик. Но бой с Мёрфи должен ответить на все вопросы UFC
Евлоева загнали в тупик. Но бой с Мёрфи должен ответить на все вопросы UFC
