О’Мэлли: зачем Яну нужен Двалишвили, если есть я? Я отстойный борец

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли считает, что он стал бы более подходящим соперником для действующего обладателя титула Петра Яна на данном этапе карьеры россиянина, чем грузин Мераб Двалишвили.

«Мысль о том, что Пётр вернется после операции и будет драться с Мерабом, меня раздражает. Он собирается драться с Двалишвили в этом году после операции на спине? Звучит как ужасная ошибка. Я не собираюсь бороться с Яном. Зачем ему нужен Мераб, если есть я? Я отстойный борец», – сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Ранее О’Мэлли заявил, что Ян является одним из его любимых бойцов.

