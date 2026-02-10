Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый боец UFC резко ответил Гарри, который назвал себя следующим претендентом

Непобеждённый боец UFC резко ответил Гарри, который назвал себя следующим претендентом
Комментарии

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес резко ответил ирландцу Иану Гарри, который на днях назвал себя следующим соперником чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Отсоси, пояс мой», — написал Моралес на своей странице в социальной сети.

Майкл дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2017 года. В своём рекорде к настоящему моменту Моралес имеет 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, Майкл победил нокаутом американца Шона Брэди в первом раунде.

Комментарии
