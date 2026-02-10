Скидки
Чемпион UFC Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе

Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе.

— Ислам, лучший гол, который вы видели?
— Наверное, когда Ибрагимович, через себя забил. Очень красиво, как он поймал момент, когда вратарь вышел. С такой дистанции тяжело попасть, а он ещё и через себя забил. Я его видел один раз, когда был в клетке и смотрю, кто там сидит [в зале]. И Ибрагимович был в первом ряду. Тоже атлет, подписан на него, смотрю, какие Златан веса поднимает, постоянно со штангой работает, — сказал Махачев в интервью журналисту «Матч ТВ» Евгению Евневичу.

«Пратес тусит, а Махачев играет в рестбол». Хоакин Бакли раскритиковал полусредний вес
