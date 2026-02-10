Ишимбаев: Немков и Усман Нурмагомедов — суперспортсмены, но без титула UFС это будто не то

Чемпион Prime FL Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер высказался о перспективах Усмана Нурмагомедова и Вадима Немкова в PFL.

«Усман Нурмагомедов и Вадим Немков — действительно суперспортсмены, но будто без титула UFC это не то… Не знаю, как сложилась бы их карьера в UFC, ведь много факторов в совокупности, начиная от удачливости, заканчивая матчмейкингом и обстоятельствами. Но я всё-таки думаю, что они на своём месте – на UFC свет [клином] не сошёлся. А так в нашей стране просто не сильно раскачивают бои наших ребят в PFL — недостаточно внимания. С этим можно было бы поработать, тогда ребят ценили бы больше», — сказал Ишимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.