Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ишимбаев: Немков и Усман Нурмагомедов — суперспортсмены, но без титула UFС это будто не то

Ишимбаев: Немков и Усман Нурмагомедов — суперспортсмены, но без титула UFС это будто не то
Комментарии

Чемпион Prime FL Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер высказался о перспективах Усмана Нурмагомедова и Вадима Немкова в PFL.

«Усман Нурмагомедов и Вадим Немков — действительно суперспортсмены, но будто без титула UFC это не то… Не знаю, как сложилась бы их карьера в UFC, ведь много факторов в совокупности, начиная от удачливости, заканчивая матчмейкингом и обстоятельствами. Но я всё-таки думаю, что они на своём месте – на UFC свет [клином] не сошёлся. А так в нашей стране просто не сильно раскачивают бои наших ребят в PFL — недостаточно внимания. С этим можно было бы поработать, тогда ребят ценили бы больше», — сказал Ишимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ишимбаев: посоветовал бы Орловскому подумать о здоровье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android