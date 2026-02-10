Мовсар Евлоев оценил результат реванша Волкановски — Лопес

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев прокомментировал результат титульного реванша между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, состоявшегося на турнире UFC 325 в январе.

Напомним, Волкановски победил единогласным судейским решением, защитив чемпионский титул.

«По правде говоря, мне больше понравился первый бой. В реванше я не увидел никаких изменений. Второй бой получился хуже первого. Диего показал всё, что мог, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Евлоева издание MMA Fighting.

