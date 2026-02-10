Скидки
Марио Баутиста назвал желаемого соперника после победы над Винисиусом Оливейрой

Девятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Марио Баутиста назвал желаемого соперника после досрочной победы в поединке с бразильцем Винисиусом Оливейрой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 266 в минувшие выходные.

«Я хочу вернуться к топ-5. Думаю, что следующим станет Кори Сэндхаген, дай мне этот реванш. Ты стоишь на моём пути к титулу. Мне нужен реванш. Давай сделаем это», — сказал Баутиста на пресс-конференции.

Марио Баутисте 32 года. Американец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в организации 11 побед и три поражения.

