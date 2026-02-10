Скидки
«Раз — и экран потух. Пришёл в себя через 20 минут». Коваленко — о самом жёстком нокауте

«Раз — и экран потух. Пришёл в себя через 20 минут». Коваленко — о самом жёстком нокауте
Российский боец RCC Николай Коваленко рассказал о тяжелейшем поражении в профессиональной карьере.

«Я первый бой проиграл, когда у меня был рекорд 7-0. Все семь боёв выиграл нокаутом, причём практически постоянно завершал поединки быстро. Наверное, меня это подрасслабило. Я махал, они все падали. А тут вышел. И всё случилось так же, только в другую сторону. Он махнул, попал. А это тяжёлый вес. Только успел пропустить, ничего не почувствовал. Прыгаем, прыгаем. Раз — и экран потух. Я пришёл в себя только минут через 20 в раздевалке. И не мог понять, что произошло. Но никакого страха в потере «нолика» я не видел. Много проигрывал раньше в дзюдо. И вернуться после поражения для меня не составляет никакого труда. Многие переживали, что после такого тяжёлого нокаута тяжело возвращаться. Я такого момента даже не почувствовал. Детство закалило меня. Через тернии к звёздам», — сказал Николай Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

