«Очень долго выступал за идею». Коваленко – о предложении от лиги Масвидаля

Российский боец RCC Николай Коваленко рассказал, как отреагировал на предложение выступить в лиге звёздного американского ветерана Хорхе Масвидаля.

«Всё с детства идёт. Я очень долгое время выступал в дзюдо за идею. Нам никогда и никто не платил. На соревнованиях: диплом, медаль, рукопожатие. А в MMA в первую очередь называют гонорар при переговорах. А мне это не важно. Я в начале карьеры дрался за гроши. Чтобы получать хорошие гонорары, нужно сначала заработать себе имя. Вот и сейчас тоже… Хотя они предложили мне хороший гонорар, это не сыграло ключевую роль. Да, сейчас в Fight Nights проводят Гран-при, где можно заработать в два раза больше. Но зарубежный вызов всё перевесил. Во мне это всё пробудило дикое желание. Когда узнал эту новость, долго уснуть не мог. Как ребёнок перед Новым годом. В шесть утра лежал и думал: «А не пойти ли мне на пробежку?» Очень ценю это чувство. И в 35 лет готов ехать, завоёвывать, биться, драться, бороться», — сказал Николай Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.