Коваленко — о шоу «Титаны»: никаких сценариев не было. В первой серии — драка

Российский боец RCC Николай Коваленко высказался о своём участии в шоу «Титаны».

«Никаких сценариев не было. Никто не говорил, что нужно делать. Всё происходило в режиме реального времени. У нас даже на первой серии драка произошла. Это всё делают не каскадёры, а обычные живые люди. Например, Регбист – импульсивный и эмоциональный человек. Он отстаивал чьи-то интересы, с кем-то ругался на шоу. Но только потому, что такой же он и в жизни. Поэтому многие конфликты действительно уходили за пределы камер. В итоге мы там прожили маленькую жизнь.

Всякие ситуации случались. Как вот тот самый момент с канатами. Мой партнёр решил схитрить. Сначала схалтурил, а потом выжатого меня выбил с проекта. Наверное, со спортивной точки зрения он сделал всё правильно. Вышел в следующий круг. Но с человеческой… Меня воспитали по-другому. Я бы себе позволить такое не смог. А в следующей серии его общим голосованием изгнали. Это был поучительный момент», — сказал Николай Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

