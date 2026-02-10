Сосулин и чемпион мира-2025 Попов проведут бои на турнире IBA.PRO 15 в Санкт-Петербурге

Российский боксёр Павел Сосулин (12-0, КО 6) 12 марта в Санкт-Петербурге встретится с австралийцем Камилом Баллой (17-2-1, КО 9). Этот 10-раундовый рейтинговый поединок в первом среднем весе возглавит турнир Winline.IBA.PRO 15, который пройдёт на КСК Арене.

В своём последнем бою 29-летний Сосулин в ноябре в Самаре в рамках шоу IBA.PRO 12 во втором раунде эффектно нокаутировал испанца Хорхе Фортеа и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental. Также проживающий в Санкт-Петербурге Сосулин занимает первую строчку рейтинга WBA в первом среднем весе.

Последний бой Баллы прошёл в ноябре, когда австралиец единогласным решением судей победил Сергея Воробьёва. Практически все поединки Балла прошли в Австралии, лишь раз боксёр выступил в Японии. Также Балла имеет опыт боёв с такими соперниками, как Джордж Камбосос-младший.

Свой четвёртый поединок на профессиональном ринге 12 марта проведёт еще один представитель Санкт-Петербурга Илья Попов (3-0, КО 1), который в декабре завоевал золотую медаль чемпионата мира в весе до 63,5 кг. Противостоять Попову в восьмираундовом поединке в лёгком весе будет казахстанец Нуртас Ажбенов (14-1, КО 4). Также Попов – двукратный чемпион России, победитель Игр БРИКС-2024 и победитель юношеских Олимпийских игр-2018.

На турнире IBA.PRO 15 на профессиональном ринге дебютирует финалист чемпионата мира-2025 и Игр БРИКС-2024, чемпион и обладатель Кубка России 2025 года 22-летний Сергей Колденков, который в поединке в первом среднем весе встретится с Абелем Лимой (0-1) из Кубы. Также в со-главном поединке вечера IBA.PRO 15 в 10-раундовом бою будет разыгран титул WBA Asia во втором среднем весе между выступающим за Сербию бронзовым призёром чемпионата мира-2021 Владимиром Мирончиковым (7-0, КО 6) и Улугбеком Собировым (17-5, КО 10) из Узбекистана. Чемпиону Европы-2024, трёхкратному чемпиону России Эдуарду Саввину (2-0, КО 2), будет противостоять Аиме Малунгилуа (7-2, КО 7) из ДР Конго.

Полностью кард турнира IBA.PRO 15 выглядит следующим образом:

— Тяжёлый вес, шесть раундов: Светослав Тетерин (Россия) – Иман Рамезанпур (2-1, КО 1, Иран);

— Первый средний вес, шесть раундов: Сергей Колденков (Россия) — Абел Лима (0-1, Куба);

— Полулёгкий вес, шесть раундов: Эдуард Саввин (2-0, КО 2, Россия) — Аиме Малунгилуа (7-2, КО 7, ДР Конго);

— Лёгкий вес, восемь раундов: Тамерлан Оздоев (4-0, КО 2, Россия) – Дастан Садуулы (12-3, КО 12, Казахстан);

— Полутяжёлый вес, восемь раундов: Георгий Кушиташвили (Грузия) – Юсуфу Чангараве (3-0, КО 2 Танзания);

Главный кард:

— Средний вес, шесть раундов в зачёт IBA.PRO: Никита Кузьмин (7-0, КО 3, Россия) — Вахтанг Арутюнян (4-1, КО 4, Армения);

— Лёгкий вес, восемь раундов: Илья Попов (3-0, КО 1, Россия) — Нуртас Ажбенов (14-1, КО 4, Казахстан);

— Второй средний вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia: Владимир Мирончиков (7-0, КО 6, Сербия) — Улугбек Собиров (17-5, КО 10, Узбекистан);

— Первый средний вес, 10 раундов: Павел Сосулин (12-0, КО 6, Россия) — Камил Балла (17-2-1, КО 9, Австралия).

Турнир будет организован IBA.PRO 15 будет организован Международной ассоциацией бокса при поддержке президента IBA Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.