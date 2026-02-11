Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу пояс лиги Масвидаля. А потом — в UFC». Николай Коваленко — о планах на будущее

«Хочу пояс лиги Масвидаля. А потом — в UFC». Николай Коваленко — о планах на будущее
Комментарии

Российский боец RCC Николай Коваленко высказался о своих планах на будущее.

«Эту мысль я поселил в своей голове пять лет назад. Я максималист. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. В дзюдо всегда мечтал об олимпийской медали. А в MMA хочу стать чемпионом сильной организации. UFC, PFL. И лига Хорхе Масвидаля может стать для меня прекрасным трамплином. Хочу заработать международный рейтинг, забрать пояс этой организации.

А потом можно будет заходить и в UFC. Причём предложения будут поинтереснее. В UFC и в 38 лет выступают, и в 43. А я чем хуже? Я ещё молодой и перспективный», — сказал Николай Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Из шоу «Титаны» — в UFC? Интервью с дзюдоистом, ставшим нокаутёром в ММА
Эксклюзив
Из шоу «Титаны» — в UFC? Интервью с дзюдоистом, ставшим нокаутёром в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android