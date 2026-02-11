«Хочу пояс лиги Масвидаля. А потом — в UFC». Николай Коваленко — о планах на будущее

Российский боец RCC Николай Коваленко высказался о своих планах на будущее.

«Эту мысль я поселил в своей голове пять лет назад. Я максималист. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. В дзюдо всегда мечтал об олимпийской медали. А в MMA хочу стать чемпионом сильной организации. UFC, PFL. И лига Хорхе Масвидаля может стать для меня прекрасным трамплином. Хочу заработать международный рейтинг, забрать пояс этой организации.

А потом можно будет заходить и в UFC. Причём предложения будут поинтереснее. В UFC и в 38 лет выступают, и в 43. А я чем хуже? Я ещё молодой и перспективный», — сказал Николай Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.