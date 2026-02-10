Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался, кто может победить его в борьбе в лиге.

«Кто может меня побороть? Прямо сейчас уже никто. В лёгком весе нет таких. Не о чем волноваться. Был Ислам Махачев, он поднялся в другую весовую категорию. Он не тратит энергию в борьбе, очень спокойный», — сказал Царукян в подкасте Деметриуса Джонсона.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.