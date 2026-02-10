Оливейра: раньше я был Чарльзом джиу-джитсу, а сегодня — Чарльз ММА

Бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем реванше с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 8 марта на турнире на UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Тогда я был всего лишь мальчиком. Сегодня я – лев среди львов. Я очень вырос с того первого боя. Тогда я дрался с травмой. Сейчас я совсем другой Чарльз.

Знаю, что то же самое можно сказать и о Максе. Он вырос и выиграл титул BMF. Но я очень изменился. Раньше я был Чарльзом джиу-джитсу, а сегодня – Чарльз ММА. Это будет иной бой», – приводит слова Оливейры MMAJunkie.

Напомним, первый бой Оливейры и Холлоуэя состоялся в августе 2015 года, бразилец уступил техническим нокаутом (травма пищевода).