Том Аспиналл перенёс операцию на глазах

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл перенёс операцию на обоих глазах.

«После его широко обнародованной травмы глаза, экспертная команда Optegra гордится тем, что поддерживала бойца ММА и чемпиона UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

В последние месяцы мы тесно сотрудничаем с ним над его выздоровлением. После его операции на обоих глазах мы продолжаем путь, чтобы вернуть зрение Тома в боевую форму», – гласит сообщение клиники в социальных сетях.

Спортсмен получил травму глаза в поединке с Сирилем Ганом после тычка со стороны француза. Бой был признан несостоявшимся. Соперники встречались в конце октября 2025 года.