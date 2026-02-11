Скидки
Джей Опетайя сразится за первый в истории пояс в лиге Даны Уайта. Назван соперник

Комментарии

Непобеждённый австралиец Джей Опетайя и американец Брэндон Глэнтон сразятся за первый в истории титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе в новой боксёрской лиге Даны Уайта – Zuffa Boxing. Как информирует пресс-служба организации в социальных сетях, поединок станет главным событием турнира Zuffa Boxing 04, который пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе на арене Meta APEX.

Бой будет проходить в рамках 12 раундов. Для Опетайи это будет первый выход в ринг с декабря 2025 года, когда он защитил пояс IBF, нокаутировав Хусейна Чинкару в восьмом раунде. Глэнтон в последнем бою, состоявшемся в октябре 2025-го, встречался с Маркусом Брауном и победил его досрочно.

Первая большая звезда в боксёрской лиге Уайта. Правильно ли поступил Опетайя?
Первая большая звезда в боксёрской лиге Уайта. Правильно ли поступил Опетайя?

