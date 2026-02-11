Скидки
Ислам Махачев прилетел в Сербию с официальным визитом по вопросам развития ММА

Ислам Махачев прилетел в Сербию с официальным визитом по вопросам развития ММА
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев прибыл с официальным визитом в Сербию для обсуждения развития единоборств. Об этом сообщает издание TotalProSports.

В аэропорт Белграда для встречи российского бойца прибыли президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин, президент Федерации ММА Лука Николич и министр Дарко Глишич вместе со своей делегацией.

В рамках двухдневного визита Махачев обсудит планы по развитию и продвижению бокса и смешанных единоборств в Сербии, а также возможные совместные проекты с местными организациями. Также запланирована встреча чемпиона с президентом Сербии.

