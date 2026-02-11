Деметриус Джонсон оценил шансы Армана Царукяна стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, американец Деметриус Джонсон высказал мнение, что российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян способен стать чемпионом промоушена Даны Уайта.

«Он невероятно атлетичен, силён и отлично адаптируется. Никогда не устаёт и постоянно учится. Меня особенно впечатлило, насколько он хороший спарринг-партнёр, несмотря на разницу в габаритах. Если он сможет тренироваться так с разными партнёрами, у него будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Мне кажется, он может стать чемпионом», — сказал Джонсон на своём канале в YouTube.

