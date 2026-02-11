Дана Уайт пообещал «самый просматриваемый ивент в истории UFC» на лужайке Белого дома

Глава UFC Дана Уайт рассказал о подготовке исторического турнира, который пройдёт на лужайке Белого дома в рамках празднования 250-летия США.

«Мы буквально знаем, где будут находиться деревья на Южной лужайке. Мы точно знаем, где будет солнце до самого заката. Вся логистика готова.

Мы считаем, что это будет самый просматриваемый ивент UFC за всё время. Он откроет наш спорт множеству людей, которые никогда его не видели. Для меня, для руководства, для сотрудников, для медиа и для бойцов это будет самая уникальная, удивительная ночь за всю нашу карьеру», — приводит слова Уайта издание Yahoo Sports.

Уайт также снова пообещал собрать «лучший кард в истории промоушена». Он добавил, что бойцы будут выходить к октагону, пройдя через Овальный кабинет Белого дома, и назвал мероприятие «особенным и неповторимым вечером».