Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жена Петра Яна поздравила мужа с днём рождения

Жена Петра Яна поздравила мужа с днём рождения
Комментарии

Юлия Ян, супруга российского бойца смешанных единоборств (ММА) Петра Яна, поздравила его с днём рождения. 11 февраля чемпиону UFC в легчайшей весовой категории исполнилось 33 года.

«Сегодня день рождения у моего любимого мужа. Пусть твоя жизнь будет наполнена здоровьем, силой, уверенностью и радостью. Пусть рядом всегда будут верные друзья, большие победы — в делах, мечтах и сердце. Я горжусь тобой и люблю всем сердцем», — написала Юлия на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Яна в смешанных единоборствах в данный момент 20 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Умар и О’Мэлли не впечатлили. Теперь оба — мимо титульника с Яном?
Умар и О’Мэлли не впечатлили. Теперь оба — мимо титульника с Яном?

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android