Жена Петра Яна поздравила мужа с днём рождения

Юлия Ян, супруга российского бойца смешанных единоборств (ММА) Петра Яна, поздравила его с днём рождения. 11 февраля чемпиону UFC в легчайшей весовой категории исполнилось 33 года.

«Сегодня день рождения у моего любимого мужа. Пусть твоя жизнь будет наполнена здоровьем, силой, уверенностью и радостью. Пусть рядом всегда будут верные друзья, большие победы — в делах, мечтах и сердце. Я горжусь тобой и люблю всем сердцем», — написала Юлия на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Яна в смешанных единоборствах в данный момент 20 побед и пять поражений.

