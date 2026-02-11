Гамрот — о Пимблетте: его опустили с небес на землю. Теперь он будет доступнее

Поляк Матеуш Гамрот заявил, что шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетта вернули к реальности после поражения от Джастина Гэтжи на UFC 324.

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул чемпиона в дивизионе.

«Что ж, здесь победили политика, медийность и продажи билетов. Они хотели любой ценой протолкнуть Пэдди и сделать его чемпионом. К счастью или к сожалению, Гэтжи просто разрушил эти планы. Думаю, сейчас его опустили с небес на землю и теперь он станет доступнее для других бойцов. То есть для нас — чтобы мы могли с ним подраться, и также чтобы показать, где на самом деле его место.

Если говорить о технической стороне, это был не топ-уровень. Думаю, [Дэн] Хукер идеально подытожил, сказав, что Пэдди выглядел как прыгающий жираф, который держит руки на животе и понятия не имеет, что делать в октагоне», — приводит слова Гамрота издание MMA Junkie.

Гамрот, который в октябре уступил Чарльзу Оливейре в главном бою UFC Fight Night 261, выразил готовность встретиться с британцем.